AT&S-Aufsichtsrat: Nachfolger für Hannes Androsch gefunden

Georg Riedl folgt Hannes Androsch als Aufsichtsratschef des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S: Das hat der Konzern am Mittwoch Abend per Aussendung bekannt gegeben. Riedl war zuvor bereits Stellvertreter im Gremium. Neue Stellvertreterin ist die Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin Gertrude Tumpel-Gugerell. Riedl ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Frotz Riedl Rechtsanwälte, die auf Unternehmensrecht spezialisiert ist. Er sitzt seit 1999 im AT&S-Aufsichtsrat. Der Ex-Finanzminister und Industrielle Androsch ist in der Vorwoche verstorben: Er war mit einem Anteil von 18 Prozent auch Großaktionär bei dem börsenotierten Unternehmen.

AT&S sucht derzeit auch nach einem neuen Vorstandschef, Andreas Gerstenmayer hat das Unternehmen im September verlassen. Laut AT&S befindet man sich derzeit "mitten im Auswahlprozess". Eine Entscheidung soll Anfang 2025 fallen.

