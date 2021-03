Athos stieß Büros und Fachmarktzentren ab

"Meine Einschätzung ist, dass der Markt bei Büros und Fachmarktzentren noch mühsamer wird", sagt Manfred Pammer, Vorstand von Athos Immobilien in der Linzer Waltherstraße. Das an der Wiener Börse gelistete Unternehmen hat bereits 2019 einen Strategiewechsel vollzogen – mit dem Ziel, eben derartige Objekte abzustoßen. "Wir haben zu Beginn des Jahres 2020 unsere Verkaufsbemühungen intensiviert und sind durchaus froh, dass wir das noch ganz gut erwischt haben. Diese Verkäufe waren ein Treiber für unser Ergebnis", sagt Pammer.

So gibt es zwar bei den Umsatzrückflüssen wegen der Verkäufe ein leichtes Minus (von 6,8 auf 6,6 Millionen Euro), aber das Betriebsergebnis sei "erfreulich": Das Ergebnis vor Steuern liegt laut den am Dienstagabend veröffentlichten Zahlen bei sieben Millionen Euro, im Jahr 2019 waren es 2,2 Millionen Euro. Eine Dividende von insgesamt 1,40 Euro je Titel (davon 60 Cent als Sonderdividende) soll ausgeschüttet werden.

Die Ausnahme vom Kurs

Während Pammer beim Vermarkten von Büros und Fachmarktzentren wegen geänderter Arbeitsbedingungen (Stichwort Homeoffice) oder fehlender Frequenzbringer weitere schwierige Jahre erwartet, habe sich der Kurs von Athos in Richtung "leistbares Wohnen mit Mieten von durchschnittlich sieben Euro pro Quadratmeter" bewährt. "Wir haben bei unseren Objekten nur ein Prozent Leerstand." Auch dieser Umstand habe sich naturgemäß auf die Bilanz positiv ausgewirkt.

In einem Punkt geht Athos aber vom selbst vorgegebenen Kurs ab: In der Altenbergerstraße, unmittelbar nach der Universität, wird bis Spätsommer 2022 das Projekt "Grünwinkel Urfahr" realisiert. Dabei handelt es sich um einen Bürokomplex mit 2000 Quadratmetern Fläche, dazu kommen noch drei Häuser mit 36 Wohnungen. "Das ist unser derzeit größtes Projekt. Wir wollen jährlich zwischen zehn und 15 Millionen Euro in Projekte in, aber auch außerhalb Oberösterreichs investieren." Athos wurde 1989 gegründet, ist seit 2004 börsegelistet und hat derzeit 38 Objekte im Portfolio.

