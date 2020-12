AstraZeneca schlägt zu - Milliardenübernahme in den USA

Für das US-Biotechunternehmen Alexion will AstraZeneca 39 Milliarden Dollar in Bar sowie Aktien auf den Tisch legen und damit sein Geschäft im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen ausbauen, berichtete die APA am Samstag.

Die Aktionäre von Alexion sollen 60 Dollar sowie 2,1243 Hinterlegungsscheine von AstraZeneca je Aktie erhalten. Das entspricht einem Gesamtpreis von 175 Dollar je Aktie - ein Aufschlag von knapp 45 Prozent zum Schlusskurs von Alexion am Freitag. Den Abschluss der Übernahme erwartet AstraZeneca im dritten Quartal nächsten Jahres.

Der britisch-schwedische Konzern hat Ende November positive Daten für einen Corona-Impfstoff vorgelegt. Das Vakzin verhindere zu 70 Prozent eine Covid-Erkrankung, hieß es.