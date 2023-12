Asfinag: Mehr Verkehr, mehr Maut

Großbaustelle in Oberösterreich: Die Aurachbrücke auf der Westautobahn

Höhere Mauterlöse als im Vorjahr, die Zunahme des Pkw-Verkehrs über das Vor-Corona-Niveau. Das sind zwei markante Zahlen, die die staatliche Autobahngesellschaft Asfinag in einer Vorausschau auf das Jahresergebnis veröffentlicht hat.

Die Maut- und Vignettenerlöse sollen 2,5 Milliarden Euro betragen und lagen damit 60 Millionen Euro über dem Jahr 2022. Den Löwenanteil an den Einnahmen macht der Schwerverkehr mit 1,69 Milliarden Euro aus – wobei der Schwerverkehr mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht um 2,8 Prozent rückläufig war.

Zugenommen hat der Verkehr von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen – um fast vier Prozent. Auf der Brennerstrecke nahm der Lkw-Verkehr weiter leicht zu, auf den anderen Hauptrouten gab es ein Minus, so die Asfinag. Über die Pyhrnstrecke betrug der Rückgang in den ersten elf Monaten 2,8 Prozent.

Da die Bundesregierung die Anpassung der Maut- und Vignettengebühren an die allgemeine Inflation für 2024 ausgesetzt hat, entgehen der Asfinag im kommenden Jahr 200 Millionen Euro Umsatz, so Asfinag-Finanzvorstand Josef Fiala. Zum Vergleich: Heuer liegt der erwartete Gesamtumsatz bei 2,6 Milliarden Euro.

Eine, wenn auch untergeordnete Einnahmequelle für die Asfinag sind die Verkehrsstrafen auf Grund von Geschwindigkeitsübertretungen. 108,7 Millionen Euro spülten die Schnellfahrer in die Asfinag-Kasse, ein Jahr zuvor waren es 105,1 Millionen. 80 Prozent der Verkehrsstrafen gehen an die Asfinag, der Rest an die Polizei, die für die Radarstationen zuständig ist.

Die Investitionen – primär ist das die Instandhaltung der Autobahnen und Schnellstraßen – liegen heuer bei 1,24 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss wird bei 815 Millionen Euro erwartet (2022: 851 Millionen). Die Kosten für die Asfinag haben 2023 um knapp neun Prozent zugenommen, während die Erlössteigerung bei fünf Prozent lag. Die Schuldenlast liegt bei 10,4 Milliarden Euro – bei einem Zinssatz von im Schnitt 1,9 Prozent. Das Eigenkapital liegt bei neun Milliarden Euro. "Wir haben im heurigen Jahr keine einzige Anleihenfinanzierung gebraucht", sagte Fiala. Im Oktober des kommenden Jahres soll wieder eine Anleihe begeben werden.

Im kommenden Jahr sollen die Ladestationen massiv ausgebaut werden, die Asfinag tritt hier als Bereitsteller der Stromleitungen auf. Für die Elektrifizierung nimmt die Asfinag bis 2030 rund 300 Millionen Euro in die Hand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.