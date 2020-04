Asfinag: 500 Millionen weniger Einnahmen erwartet

Das Coronavirus fährt auch der für Autobahnen und Schnellstraßen zuständigen Asfinag in die Parade. Gab es im Jahr 2019 noch ein Rekordergebnis, dürften in diesem Jahr fast 500 Millionen Euro an Umsätzen wegbrechen, sagten die Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresergebnisse. An den Investitionen für 2020 wird nicht gerüttelt, auch ein Gewinn sollte herausschauen.

Der Lkw-Verkehr ist im Zuge der Krise um etwa 30 Prozent eingebrochen, über das Jahr erwartet Fiala 15 Prozent weniger Fahrleistung. Bei Pkws sei der Einbruch kurzfristig "noch dramatischer": Die Sondereinnahmen am Brenner sind um 100 Prozent, jene aller Sondermautstrecken um 80 Prozent zurückgegangen.

Das Gesamtjahr werde wohl Rückgänge von 50 bis 80 Prozent bringen, denn die Asfinag geht nicht davon aus, dass sich der Reiseverkehr im Sommer erholen wird. Damit ergeben sich Einnahmenrückgänge von je 100 Millionen Euro bei Sondermauten und Kurzzeitvignette und 240 Millionen Euro Minus bei der Lkw-Maut. Mit weiteren Erlösrückgängen etwa bei der Pacht von Raststätten wurden die Einnahmen für 2020 aus Jetzt-Sicht um 464 Millionen Euro zurückgenommen. Die Asfinag geht davon aus, dass es drei bis fünf Jahre dauern wird, bis das Verkehrsniveau von 2019 wieder erreicht wird. Dennoch zeichnen sich weder rote Zahlen noch ein Bedarf nach Staatshilfen ab, sagte Fiala. Der Jahresüberschuss 2020 dürfte allerdings um ein Drittel zurückgehen. Die Investitionen sollen trotzdem unverändert bei einer Milliarde Euro pro Jahr liegen – auch in den kommenden Jahren. Das sei auch für die heimische Konjunktur wichtig, heißt es.