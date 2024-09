"Arnie" dreht BMW in Steyr das Erdgas ab

In einer symbolischen Zeremonie am Mittwoch drehte Arnold Schwarzenegger vor 1000 BMW-Mitarbeitern und Pressevertretern den gelben Gashahn des Werks ab. BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljković gab am grünen Rad den Start für die Energieversorgung aus ausschließlich erneuerbaren Quellen frei. Schon länger bezieht das Werk nur grünen Strom, 2012 erfolgte der Anschluss ans Fernwärmenetz.