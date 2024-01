Argentinien: Neue Geldscheine im Kampf gegen Rekord-Inflation

Argentinien will 10.000- und 20.000 Pesoscheine in Umlauf bringen.

Die Verbraucherpreise sind in Argentinien im Dezember um 211 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Anfang der 90er-Jahre, allein von November auf Dezember zogen die Preise um mehr als 25 Prozent an. Argentiniens Zentralbank reagiert auf die ausufernde Inflation mit der Ausgabe neuer Geldscheine. Es sollen 10.000- und 20.000-Peso-Scheine (11 bzw. 22 Euro) in Umlauf gebracht werden, wie die Währungshüter mitteilten. Die größte Banknote ist bisher der 2000-Peso-Schein, der erst im vergangenen Jahr eingeführt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper