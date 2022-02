Arbeitswelt der Zukunft

Wie verändert sich unser Verständnis von Arbeit? Und was bedeutet New Work für Führungskräfte und Organisationen? Diese und weitere Fragen werden heute bei den Digital Talks von OÖN und Sparkasse beantwortet: Ab 14 Uhr informiert Sandra Bascha, Leiterin der Kommunikation bei New Work SE, über den Umbruch in der Arbeitswelt. Zu der Digitalisierung kommen der Fachkräftemangel sowie der Umbruch in der Gesellschaft: Bascha stellt Zukunftsthesen auf und gibt Tipps für Betriebe im Wandel. Anmeldung (Teilnahme kostenlos) noch möglich unter digitaltalks.nachrichten.at .