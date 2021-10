„Mir war es wichtig, den Lehrabschluss zu machen, damit ich einen sicheren Arbeitsplatz habe und mein eigenes Geld verdiene. Ich fühle mich wohl bei Spar und die Arbeit macht mir Spaß“, erzählt Melanie Kalischek. Sie hat ihre Lehre bei Spar Oberösterreich absolviert und arbeitet heute in einer Filiale am Linzer Froschberg. Melanie ist eine junge Frau mit einer dauerhaften Behinderung, wovon in Österreich 15 Prozent aller Menschen betroffen sind.