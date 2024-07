Arbeitsmarkt: "Rechnen heuer nicht mit wesentlichen positiven Änderungen"

338.051 Menschen in Österreich waren Ende Juni arbeitslos oder in Schulung. Mit einem Anstieg um 21,2 Prozent auf 30.616 Arbeitslose weist Oberösterreich erneut das stärkste Plus der Bundesländer auf. Starke Anstiege gab es im Jahresvergleich etwa bei älteren Arbeitslosen sowie Langzeitbeschäftigungslosen. Knapp 10.000 Personen befinden sich in Schulungen.