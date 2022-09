Arbeitsmarkt: Inflation bremste die Erholung nach Corona

Obwohl sich die Arbeitsmärkte der Industrieländer gut von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt haben, wird die positive Entwicklung von der hohen Inflation wieder gebremst.

Die Arbeitslosenquote des OECD-Raums liege derzeit unter dem Niveau von Februar 2020. Seit dem Krisenkonjunkturtief von April 2020 seien zudem um rund neun Millionen Jobs mehr geschaffen worden, als nach dem Ausbruch der Pandemie zerstört wurden, so die OECD in ihrem am Freitag erschienenen Beschäftigungsausblick.

Hilfen für Geringverdiener

Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern und Bevölkerungsgruppen gebe. In vielen Niedriglohn-Branchen sei die Beschäftigung noch immer unter dem Niveau von vor der Krise.

Gerade jene Gruppen treffe der Anstieg der Rohstoffpreise jetzt hart, da Niedrigeinkommenshaushalte einen vergleichsweise größeren Teil ihres Einkommens für Energie und Nahrungsmittel ausgäben. "Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine haben Ungleichheiten verstärkt und die Risiken für die schwächsten Teile der Bevölkerung erhöht", sagt OECD-Generaldirektor Mathias Cormann. So hatte der Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise Schätzungen zufolge von April 2021 bis April 2022 einen um etwa 50 Prozent stärkeren Effekt auf Haushalte im untersten Fünftel der Einkommensverteilung als auf jene im obersten Fünftel.

"Die Sicherung des Lebensstandards der Schwächsten sollte Priorität haben, damit sie nicht überproportional unter der doppelten Belastung von Pandemie und steigenden Lebenshaltungskosten leiden", so Cormann weiter. Als geeignete Mittel nennt er beispielsweise die Anpassung des Mindestlohns, die vor allem angesichts der hohen Inflation wichtig wäre. Daneben könnten befristete Energieprämien – sofern zielgenau – die Situation einkommensschwacher Haushalte entlasten.