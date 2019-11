Arbeitslosigkeit weiter rückläufig - aber erste Wolken ziehen auf

Oberösterreich bleibt jenes Bundesland mit der niedrigsten Arbeitslosenquote: Das geht aus den Daten hervor, die das Arbeitsmarktservice (AMS) heute, Montag, veröffentlicht hat. Demnach betrug die Arbeitslosenquote im Oktober 4,3 Prozent. Das entspricht einem Rückgang von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich mit dem Oktober des Vorjahres. Die Zahl der Arbeitslosen ist von 30.880 auf 30.819 gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten um 1,3 Prozent auf 685.000 gestiegen. „In Oberösterreich merken wir noch keine gravierenden Auswirkungen der Konjunkturabschwächung“, sagt Iris Schmidt, stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Oberösterreich. Der Hype sei aber vorbei.

In manchen Teilen des Arbeitsmarktes macht sich die Konjunkturabschwächung aber bereits bemerkbar: So ist die Arbeitslosigkeit bei den Frauen um 2,5 Prozentpunkte zurückgegangen. Bei den Männern ist sie im Oktober um 2,0 Prozentpunkte gestiegen. Diese Zahlen seien auf die Entwicklung in den unterschiedlichen Branchen zurückzuführen, so Schmidt: So sind die Arbeitslosenzahlen in den Bereichen Produktion sowie der Arbeitskräfteüberlassung gestiegen. „In diesen Bereichen sind viele Männer tätig“, sagt Schmidt. In den Branchen Handel sowie Gastronomie würden nach wie vor viele Arbeitskräfte gesucht: Dort seien typischerweise viele Frauen beschäftigt.

Erstmals seit langem wurde im Oktober auch ein leichter Anstieg (0,4 Prozentpunkte) bei den Arbeitslosen unter 25 verzeichnet: Laut Schmidt ist man beim AMS aber zuversichtlich, diese in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Anders die Situation bei den älteren Arbeitslosen (plus 6,0 Prozentpunkte): „Die Arbeitslosen über 55 haben es tendenziell schwerer“, sagt Schmidt. Das sei auch in Zeiten der Hochkonjunktur so gewesen.

Für den Rest des Jahres rechnet Schmidt mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit: Wie sich die Zahlen entwickeln und ob die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit dem Frühjahr 2017 wieder steigen wird, hängt laut Schmidt von vielen äußeren Einflüssen ab: „Die Baubranche entwickelt sich gut und sucht nach wie vor Leute.“ Die Auftragsbücher seien voll, wie es weitergeht, hänge aber stark vom Wetter ab. Insgesamt sei man aber nach wie vor zuversichtlich: Für das Gesamtjahr 2019 rechne man mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent.

Stichwort: Arbeitslosigkeit in Österreich

Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken trotz Konjunktureintrübung weiterhin. Im Oktober waren 354.026 Personen (-11.527) ohne Beschäftigung. Der Rückgang fiel schwächer aus als im Vorjahr, im Oktober 2018 sanken die Arbeitslosenzahlen noch um 4,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken bereits seit Frühjahr 2017. Die Anzahl der gemeldeten verfügbaren offenen Stellen stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent auf 76.177.