Arbeitslosigkeit steigt, ist aber in Oberösterreich am niedrigsten

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Oberösterreich von 25.922 auf 28.641 gestiegen, das entspricht einem Zuwachs um 10,9 Prozent. 10.125 Personen befinden sich in Schulung (plus 7,2 Prozent). Gleichzeitig ist auch die Zahl der Beschäftigten leicht auf 704.000 gestiegen. Das ergibt eine Arbeitslosenrate von 3,9 Prozent, die deutlich unter der österreichweiten Arbeitslosenrate von 6,3 Prozent liegt. Mit Abstand das größte Problem mit der Arbeitslosigkeit hat Wien. Dort ist jeder Zehnte ohne Beschäftigung.

Nach der Sommersaison schneidet Oberösterreich in der Arbeitslosenstatistik traditionell besser ab als die Tourismusländer Salzburg und Tirol, die in der Hauptsaison stets die beste Werte haben. Positiv ist der Rückgang der Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen. (minus 9,1 Prozent) Allerdings sind nicht alle Werte gut. So ist die Arbeitslosigkeit vor allem bei jungen Leuten (unter 25 Jahre) gegenüber dem Oktober des Vorjahres um 22,4 Prozent gestiegen.

Die Arbeitslosenzahlen spiegeln deutlich die konjunkturelle Situation. Die größten Zuwächse und höchsten Arbeitslosenzahlen verzeichnet das Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich in den Bereichen Produktion, Handel, Bau und Arbeitskräfteüberlasssung. Im Bereich Gesundheit und Soziales sind die Zahlen sogar rückläufig.

Hat es im Vorjahr mehr offene Stellen als Arbeitslose gegeben, hat sich dieses Verhältnis mittlerweile gedreht. Immerhin sind beim AMS noch immer 25.440 offene Stellen gemeldet.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher