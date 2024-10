"Die Arbeitslosigkeit steigt, aber mit weniger Dynamik"

33.469 Personen waren im September in Oberösterreich laut Zahlen des Arbeitsmarktservice OÖ (AMS) ohne Beschäftigung: Das war ein Plus von 17,3 Prozent. Dazu kam ein Plus von 10,9 Prozent bei den Schulungsteilnehmern. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen ist im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf 20.911 zurückgegangen. "Die Entwicklung entspricht der aktuellen wirtschaftlichen Lage.