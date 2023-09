Arbeitslosigkeit:  Junge Erwachsene als Problemgruppe

Seit dem Frühling wird in Oberösterreich ein deutlich höherer Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen registriert als im Gesamtmarkt. Mit mehr als 4400 vorgemerkten jungen Erwachsenen ist im August ein vorläufiger Höhepunkt erreicht. Das Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich reagiert.

Laut Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS, wird ab September ein Maßnahmenbündel gestartet, um zu verhindern, dass junge Erwachsene Dauerkunden beim AMS werden. Gestartet werde mit Berufsorientierung ab der ersten Vormerkung. "Das heißt nicht, dass diese jungen Menschen keinen Berufsabschluss haben, aber es gehört frühzeitig geklärt, ob der erlernte Beruf der richtige ist", so Schmidt.

Aus derzeitiger Sicht sei bei den Betroffenen kein Muster erkennbar, es würde eine Vielzahl an Merkmalen zusammenkommen: Die einen wollten sich viel Verschiedenes anschauen, andere hätten gesundheitliche, vor allem psychische Probleme.

Erstellt mit Visme Infographic Maker

Weiters würden den jungen Arbeitslosen Betriebspraktika angeboten, im Oktober und November finden zusätzliche Jobmessen statt, bei denen sich Firmen und Suchende finden sollen. Damit will man auch eine zweite, vermehrt betroffene Gruppe ansprechen: ausländische Arbeitskräfte. 10.000 arbeitslos Gemeldete bedeuten in diesem Segment ein Plus von 20 Prozent. Diese Gruppe treffe die Abschwächung der Wirtschaft zuerst, weil sie zu den Ersten gehörten, die Jobs verlieren würden bzw. länger suchen müssten, wenn die Auswahl an Beschäftigungswilligen wieder steige, so Schmidt.

4,1 Prozent Arbeitslosenquote

Generell ist der Arbeitsmarkt in Oberösterreich noch stabil. Mit 709.000 unselbstständig Beschäftigten ist ein Rekordniveau erreicht. Mehr als 30.000 Erwerbsfähige sind arbeitslos, sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent, nach 3,9 Prozent im August 2022. 28.500 offene Stellen entsprechen einem Minus von 18 Prozent zum Vorjahr. Unmittelbar vor Beginn des Lehrjahres stehen 800 Lehrplatzsuchenden 2000 sofort verfügbare Lehrstellen gegenüber.

Österreichweit sind 320.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,1 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.