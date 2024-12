Arbeitslosenzahlen steigen: Im November waren 384.000 Personen ohne Job

Die Konjunkturflaute schlägt weiter auf den österreichischen Arbeitsmarkt durch. Ende November waren rund 384.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von gut 31.400 Personen bzw. einem Zuwachs von 8,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent, wie das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

"Die weltweite Konjunktur ist schwächer als in den Prognosen erwartet, das bleibt auch auf dem österreichischen Arbeitsmarkt nicht ohne Folgen. Als exportorientiertes Land spüren wir die schwache weltweite Nachfrage und das niedrige Wachstum in Deutschland stärker als Länder, die geringere Exportquoten aufweisen", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (VP) die Entwicklung.

Oberösterreich: Ein Fünftel mehr Arbeitslose als 2023

Auch in Oberösterreich ist die Arbeitslosigkeit gestiegen: Im November waren laut dem AMS Oberösterreich insgesamt 35.884 Personen arbeitslos gemeldet, um 19,6 Prozent mehr als im November des Vorjahres. Zuletzt bekannt gewordene Freisetzungen sind in den aktuellen Daten noch nicht erfasst.

Die Zahl der offenen Stellen sank im Jahresvergleich um 19,5 Prozent auf 19.398. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent hat Oberösterreich dennoch die niedrigste Quote aller Bundesländer.

„Die wirtschaftlichen Verwerfungen treffen den oberösterreichischen Arbeitsmarkt in fast allen Bereichen", sagt Iris Schmidt, Chefin des AMS Oberösterreich. "Aufgrund der industriellen Rezession zeigen sich durch einen Dominoeffekt mittlerweile auch deutliche Auswirkungen auf andere Branchen, vor allem in jenen Bezirken, die stark von exportorientierten Industriezweigen abhängig sind."

Klein- und Mittelbetriebe hätten bisher freigewordenes Personal aufgenommen. Beschäftigungsmöglichkeiten gebe es vor allem in den Bereichen Logistik, Gesundheit, Pflege und Handwerk.

AK fordert mehr Mittel für AMS

"Die aktuelle Arbeitsmarktlage ist besorgniserregend. Wir sehen, dass speziell junge Menschen und Beschäftigte in Industrie und Handel zunehmend unter Druck geraten", sagt Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Sie kritisiert, dass die Bundesregierung für 2025 weniger Mittel für das Förderbudget des AMS vorgesehen hat, 2026 solle weiter gekürzt werden. Das würde auch das AMS-Personal treffen.

„Gerade in Zeiten schlechter Konjunktur sind Investitionen in eine starke Arbeitsmarktpolitik wichtig. Wir brauchen dringend mehr Mittel und Personal für das AMS", fordert Anderl. Die künftige Regierung müsse rasch notwendige Investitionen tätigen.

