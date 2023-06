Arbeiterkammer kritisiert Leiharbeit: "Zwischengeparkt beim AMS"

Vor 35 Jahren trat das "Arbeitskräfteüberlassungsgesetz" in Kraft, dieses Jubiläum nahm die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) zum Anlass, um Bilanz zu ziehen. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, sei Österreich fast "eine Insel der Seligen", sagte AK-Präsident Andreas Stangl, der den gesetzlichen Schutz der Beschäftigen und die Kollektivverträge hervorhob.

Probleme gebe es dennoch, das zeige die Statistik aus der Abteilung Arbeitsrecht: Mit 507 erledigten Fällen war die Arbeitskräfteüberlassung im Jahr 2022 Spitzenreiter. Die Branche mit einem Beschäftigungsanteil von 3,2 Prozent (etwa 28.000 Personen) in Oberösterreich verursachte somit 13,2 Prozent aller Rechtsfälle.

"Zwischengeparkt beim AMS"

Oftmals geht es bei diesen Fällen um die Auflösung der Dienstverhältnisse. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Überlassungsfirma, eine Anschlussbeschäftigung für den Leiharbeiter zu finden. Stattdessen komme es häufig zur einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses - damit werden die Kündigungsfristen im Kollektivvertrag umgangen. Die Arbeiterkammer führte ein Beispiel eines jungen Elektrikerhelfers an: Nachdem er ein halbes Jahr in einem Betrieb mitgearbeitet hatte, eröffnete ihm der Chef eines Morgens, dass er nicht mehr gebraucht werde. Der junge Mann wendete sich an die Leiharbeitsfirma, erreicht dort jedoch niemanden. Noch am selben Tag unterschrieb er aus Unwissenheit eine einvernehmliche Auflösung und war damit sofort arbeitslos.

Mit dem kurzfristigen "Zwischenparken" beim Arbeitsmarktservice (AMS) werden die Kosten von den Unternehmen auf die Allgemeinheit abgewälzt und die Situation der Beschäftigten verschlechtert, kritisierte Stangl. Das Risiko für Arbeitslosigkeit ist für Leiharbeiter besonders hoch: 58 Prozent der Überlassungen sind kürzer als ein Monat, das durchschnittliche Beschäftigungsverhältnis in der Leiharbeit dauert ein halbes Jahr lang. Im Jahr 2022 lag die Arbeitslosenquote im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung mit 19,7 Prozent weit über dem Durchschnitt.

"Jung, männlich und Migrationshintergrund"

Oberösterreich hat im Bundesländervergleich den höchsten Anteil an Leiharbeitern, beliebte Branchen sind das Gewerbe, der Handel und nicht zuletzt die Industrie. Derzeit stammen 31 Prozent aller offenen Stellen von einer Überlassungsfirma, österreichweit sind es nur 22 Prozent. "Der typische Leiharbeiter ist jung, männlich und hat Migrationshintergrund", sagte Dennis Tamesberger, von der AK-Abteilung für Wirtschafts-, Sozial-und Gesellschaftspolitik. Rund 56 Prozent der überlassenen Arbeitnehmer haben einen Lehrabschluss, neun Prozent nur einen Pflichtschulabschluss.

Für viele sei die Arbeitskräfteüberlassung mit ihren geringen Hürden der Einstieg in das Arbeitsleben. Aus dieser Branche dann wieder herauszukommen, gestaltet sich oftmals schwierig: Zahlen aus 2017 zeigen, dass nur etwa ein Fünftel der Leiharbeiter in ein reguläres Arbeitsverhältnis wechselt. Dass es aufgrund des Arbeitskräftemangels mittlerweile vermehrt zu Übernahmen kommt, begrüßt die Arbeiterkammer.

Verbot für unter 18-Jährige

Präsident Andreas Stangl forderte einige Änderungen bei der Arbeitskräfteüberlassung: So sollen Unternehmen verpflichtet werden den Leiharbeitern nach sechsmonatiger Beschäftigung ein faires Angebot für eine Übernahme zu machen. Um dem "Zwischenparken" beim AMS entgegenzuwirken, sollen die Firmen im ersten Monat der Arbeitslosigkeit die Kosten für das Arbeitslosengeld übernehmen.

Außerdem soll es auf Branchenebene gesetzliche Höchstquoten für die Beschäftigung von Leiharbeitern geben. Unter 18 Jahren solle diese Art der Beschäftigung verboten werden: Sie widerspreche dem Grundgedanken der Ausbildungspflicht.

