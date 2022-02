Punktgenaue Qualifizierung und der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit: Das sind die Schwerpunkte des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich für das Arbeitsjahr 2022. Um die Dauer der Arbeitslosigkeit möglichst gering zu halten, soll möglichst früh eingeschritten werden. So sollen Jobsuchende schon zu Beginn der Arbeitslosigkeit Einzelberatungen in Anspruch nehmen können. Dauert die Arbeitslosigkeit bereits drei Monate, wird eine Berufsorientierung in Kursform angeboten.