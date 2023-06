Arbeitskosten steigen besonders stark

Österreich ist nicht nur bei der Inflation im internationalen Spitzenfeld, sondern auch bei den Lohnstückkosten. Das geht aus einer Analyse der liberalen Denkfabrik Agenda Austria hervor. Seit 2013 stiegen die Lohnstückkosten in Österreich um 23,5 Prozent, in Deutschland um 21,8, in den Niederlanden um 19,6, in Schweden um 17,7, in Dänemark um 11,8, in Italien um 10,3 Prozent. "Im Westen Europas hatte nur Luxemburg einen stärkeren Anstieg über zehn Jahre", sagt Agenda-Austria-Ökonom Hanno