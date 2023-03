Arbeiterkammer warnt vor "dunklen Mustern" im Netz

Die Kontoregistrierung bei einem Online-Anbieter ist mit zwei Klicks erledigt, für die Kündigung hingegen müssen mehrere Fragebögen ausgefüllt werden. Das Angebot für den Traumurlaub ist nur in den nächsten 15 Minuten verfügbar, dazu läuft ein Countdown. Das sind nur zwei Beispiele für Dark Patterns (dt. "dunkle Muster"), Gestaltungsformen und Verkaufstaktiken im Onlinehandel, mithilfe derer Kunden zu einem bestimmten Verhalten animiert werden sollen.

Wie weit verbreitet diese Praktiken sind, zeigt eine Studie des Österreichischen Instituts für Telekommunikation (ÖIAT) im Auftrag der Arbeiterkammer (AK). "Mittlerweile sind Dark Patterns Teil des Alltags im Online-Handel", sagt Studienautorin Louise Beltzung. Dark Patterns würden bewirken, dass Konsumenten mehr Daten mit einem Unternehmen teilen, mehr Geld ausgeben oder Entscheidungen treffen, die nicht in ihrem Interesse sind. Das Thema beschäftigt auch die EU-Kommission: Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass 97 Prozent der beliebtesten Anbieter zumindest einen Design-Trick nutzen.

"Die Anbieter sind gegenüber dem Kunden noch mehr im Vorteil als bisher", sagt die AK-Konsumentenschutzexpertin Daniela Zimmer. Durch Formen der Datenauswertung und Künstliche Intelligenz würden derzeit neue Möglichkeiten entstehen, die Kunden zu manipulieren. "Handys und Sprachassistenten liefern dabei Bild- und Audiodaten der Anwender, so dass Emotionen untersucht werden können", so Zimmer.

Der Online-Händler Amazon etwa habe eine Funktion auf seinen Echo-Geräten patentiert, mit der es durch Spracherkennung möglich ist, zu erkennen, ob der Anwender krank ist. Dem Nutzer würden dann etwa Hustenzuckerl oder Rezepte für Hühnersuppe angeboten.

Arbeiterkammer will "digitale Fairness"

Der AK gehen die derzeitigen EU-Richtlinien nicht weit genug. Es sei deshalb an der Zeit für Rechtsanpassungen und eine Stärkung der Verbraucherrechte bezüglich der Praktik. Laut Zimmer müsse man sich die Frage stellen, wie weit Digitalmarketing gehen dürfe. Dabei müsse vor allem der Umfang der Datensammlung für den Einsatz personalisierter Angebote eingeschränkt werden. Zudem soll das Deuten und Erkennen von Emotionen und Gemütszuständen der Konsumenten verboten werden. "Die Anbieter sollten auch von sich aus digitale Fairness berücksichtigen", so Zimmer.

Um den Praktiken zu entgehen hat die AK einige Tipps. So sollten sich Konsumenten von "oft frei erfundenen" Ablauffristen bei Angeboten nicht stressen lassen. Auch das Aufbauen von emotionalen Druck ("Sind Sie sicher, dass sie das Produkt nicht kaufen wollen?") sollten Anwender so gut es geht ignorieren. Sollten Probleme bei der Kündigung erzwungener Abonnements oder Newsletter auftreten, können sich Betroffenen an die Internet-Ombudsstelle der AK wenden.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger