Arbeiterkammer und Bauern auf Tuchfühlung

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger (LWK) und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl (AK) haben "ein gemeinsames Bekenntnis für eine nachhaltig produzierende Land- und Forstwirtschaft" verkündet. Es gebe "viele gemeinsame Interessen", sagten die beiden Sozialpartner am Dienstag beim Besuch eines Milchviehbetriebs in Zöbern in der Buckligen Welt.

In der Vergangenheit hatte es zwischen AK und LWK Reibereien gegeben. Bei Bauernvertretern hat die oftmals geäußerte AK-Kritik an Agrarförderungen und Lebensmittelpreisen Unmut ausgelöst. Moosbrugger sagte, in der Öffentlichkeit nehme man "meistens die Gegensätze" wahr. Landwirte und Arbeitnehmer würden aber eine "Vielzahl von Interessen" verbinden.

Moosbrugger verwies auf Lebensmittelqualität, Versorgungssicherheit und Jobs. Es könne "nicht immer um den billigsten Preis" gehen. Anderl sagte, an der Landwirtschaft hingen viele Arbeitsplätze, in Verarbeitung, Transport und Handel. Beide betonten, es sei nötig, Böden vor Versiegelung zu schützen und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

