Arbeiten im Urlaub

Das Linzer Software-Unternehmen MIC bietet als einer der ersten Arbeitgeber in Österreich "Workation" an: Die Mitarbeiter dürfen, falls gewünscht, über einen längeren Zeitraum an einer beliebigen Destination urlauben und dort auch arbeiten. Workation kann bis zu einem Monat jährlich genutzt werden, hieß es gestern in einer Aussendung. Die Aufteilung obliegt dem Mitarbeiter in Abstimmung mit seinem Team.

500 Mitarbeiter sind beschäftigt. Für den Sommer rechnet Geschäftsführer Alfred Hiebl mit Anfragen von bis zu 15 Prozent der Mitarbeiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.