Aramco feiert weltgrößten Börsegang

Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") beläuft sich das Emissionsvolumen auf insgesamt 29,4 Mrd. Dollar (26,54 Mrd. Euro). Damit ist der Aramco-Börsengang der größte der Welt.

Dabei hat der Ölkonzern nur 1,5 Prozent seiner Anteile verkauft. Eigentlich wollte Saudi-Arabien fünf Prozent an Aramco an die Börse bringen und damit 100 Milliarden Dollar erlösen, um den Umbau des bisher stark vom Öl abhängigen Golfstaats zu finanzieren. Doch zeigten sich ausländische Investoren auch dann reserviert, als Saudi-Arabien die Erwartungen zurückschraubte. Skeptisch machte sie die Klimawandel-Debatte, die politischen Unwägbarkeiten am Golf und ein Mangel an Transparenz bei Aramco.

Bisheriger Spitzenreiter bei den Börsegängen war der chinesische Online-Händler Alibaba, der 2014 Papiere im Volumen von rund 25 Mrd. Dollar losschlug. Zum Ausgabepreis wird Aramco mit insgesamt 1,7 Billionen Dollar bewertet und schwingt sich zum wertvollsten Börsenunternehmen der Welt auf.