Apple sucht neuen Partner für Kreditkartengeschäft

Apple ist das wertvollste Unternehmen an der Börse.

Barclays könnte den bisherigen Partner Goldman Sachs ablösen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Die Verhandlungen liefen bereits seit mehreren Monaten. Auch der Kreditkartenaussteller Synchrony Financial sei an den Gesprächen beteiligt. Ein Abschluss könne aber noch Monate dauern. Apple, Goldman Sachs, Barclays und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme ab. Von Synchrony war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Mehrere Finanzfirmen buhlen um die Nachfolge von Goldman Sachs, das 2019 eine Kreditkarte mit Apple auf den Markt gebracht hat. Die Marke des Tech-Giganten gilt als äußerst attraktiv, doch die ursprünglichen Vertragsbedingungen wurden von einigen Banken als riskant und unrentabel eingestuft.

Goldman Sachs zieht sich wegen drohender Milliardenverluste zunehmend aus dem Privatkundengeschäft zurück. Obwohl der Vertrag mit Apple noch bis 2030 läuft, könnte die Partnerschaft schon früher enden, wie Goldman-Chef David Solomon am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte. Bereits 2024 trat Goldman Sachs sein Kreditkartengeschäft mit General Motors an Barclays ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper