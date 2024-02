Apple mit starkem Umsatz - Weniger Geschäft in China

Dies verdanke sein Unternehmen dem Erfolg der neuesten iPhone-Generation, sagte Firmenchef Tim Cook am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir hatten ein besonders starkes zweistelliges Wachstum in Schwellenländern außerhalb Chinas. Das iPhone macht sich gut in diesen Märkten."

Aber China-Geschäft enttäuscht

Dies verhalf dem Elektronik-Konzern zu einem überraschend deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes von zwei Prozent auf 119,58 Milliarden Dollar (110,34 Milliarden Euro). Der Gewinn übertraf mit 2,18 Dollar je Aktie die Markterwartungen ebenfalls. Das wichtige China-Geschäft enttäuschte dagegen erneut. Dort erreichten die Erlöse statt der erhofften 23,53 nur 20,82 Milliarden Dollar.

Neben den politischen Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA machen Apple dort leistungsstarke Produkte lokaler Konkurrenten zu schaffen. Das Unternehmen reagierte darauf mit einer seiner raren Rabattaktionen.

