Wie viel Macht darf ein Unternehmen ausüben? Und müssen Technologiekonzerne ihre Geschäftsmodelle überdenken? Um diese Fragen dreht sich ein Prozess, der gestern, Montag, am Bundesgericht in Oakland in Kalifornien begonnen hat und weitreichende Folgen für die Digitalwirtschaft haben könnte. Hauptdarsteller in diesem Rechtsstreit sind der Tech-Gigant Apple sowie der Spieleentwickler Epic, der bekannt ist für das Onlinespiel Fortnite. Beide Unternehmen liegen sich seit August 2020 in den Haaren.