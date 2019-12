Nach außen ist noch nichts sichtbar. Kein Apple-Schild oder Logo ziert den Bürostandort in der Urfahraner Freistädter Straße 400. Offizielle Anfragen werden nicht beantwortet, alles schwer geheim. Dass sich etwas Einschneidendes geändert hat, beweist allerdings ein Blick ins Firmenbuch: Dort steht die Apple B.V.&Co KG an diesem Standort eingetragen. Ihre Gesellschafterin ist die Holding B.V. in Amsterdam.