Apple erhöht Öko-Druck auf Zulieferer

CUPERTINO. Der US-Konzern Apple will bis 2030 klimaneutral arbeiten und dafür die CO2-Belastung durch seine Geräte reduzieren. In zehn Jahren soll jedes Apple-Gerät ohne CO2-Belastung der Umwelt klimaneutral hergestellt werden, lautet das Ziel.

Dazu erhöht Apple jetzt den Druck auf seine Zulieferer. Varta, der deutsche Batteriehersteller des österreichischen Investors Michael Tojner, hat sich verpflichtet, als Zulieferer von Apple komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Damit wurde erstmals offiziell bestätigt, dass der SDax-Konzern Varta ein Zulieferer von Apple ist. Zuvor hatte es nur Gerüchte gegeben, dass die Batterien in den Apple-Kopfhörern AirPods von Varta stammen. Apple-Managerin Sarah Chandler sagte am Mittwoch, in Deutschland arbeiteten auch die Zulieferer Henkel und die Tesa SE daran, ihre Produktion für Apple vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen.

Bisher betrieb Apple bereits seine Büros, Rechenzentren und eigene Produktionsstätten komplett mit erneuerbaren Energien. Unter den Zulieferern verpflichteten sich zumindest 70 Unternehmen zum Umstieg auf erneuerbare Energiequellen. Der iPhone-Konzern will den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids um 75 Prozent senken – und den Rest mit Lösungen zur Bindung des Treibhausgases ausgleichen.

Auch andere IT-Riesen wollen klimaneutral werden. Amazon peilt das für das Jahr 2040 an, Microsoft für 2030.