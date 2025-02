Bahnausbau in der EU: ÖBB und Industrie fordern 500 Milliarden Euro

Die EU müsse rasch in leistungsfähige, moderne Infrastruktur investieren, vor allem im Bahnsektor. Diesen Appell richteten ÖBB-Chef Andreas Matthä und Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, am Dienstag an EU-Abgeordnete. Das Duo schätzt den Finanzierungsbedarf auf rund 500 Milliarden Euro bis 2030.

Investitionen in den EU-Staaten würden seit dem Jahr 2000 generell stagnieren. Im nächsten EU-Budget, das ab Herbst verhandelt wird, müssten Bahnprojekte und der Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze Priorität haben, fordern Matthä und Helmenstein. In der EU sei wie in angelsächsischen Ländern mehr privates Kapital nötig. Österreich sei mit dem Rahmenplan (21,1 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2029) eine "Benchmark für Europa".

Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, begrüßte den Ausbau-Appell aus Österreich. "Aber kein Zug fährt ohne Menschen. Damit die Investitionen auch Früchte tragen, braucht es dringend eine Attraktivierung des Eisenbahnsektors für die Beschäftigten", sagte er in Richtung ÖBB und IV in einer Aussendung am Dienstagnachmittag.

"Schon seit Längerem gibt es nicht nur in Österreich einen sehr hohen Personalbedarf bei den Bahnen", erinnerte Tauchner. Es brauche auch gezielte und langfristige Investitionen in bessere Arbeitsbedingungen.

