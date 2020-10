APK erstmals über einer Milliarde Euro

Ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 hat die APK Vorsorgekasse die Marke von einer Milliarde Euro an Abfertigungsvolumen überschreiten können. "Die Pandemie hat das Erreichen dieses Meilensteins zweifelsfrei erschwert", sagt Vorstandsdirektor Thomas Keplinger im Gespräch mit den OÖN.

Dazu beigetragen habe das Veranlagungsergebnis 2019 mit 9,87 Prozent. Das sei der beste Wert aller betrieblichen Vorsorgekassen seit deren Gründung im Jahr 2003. Die Vorsorgekassen verwalten das Vermögen aller Arbeitnehmer in der sogenannten "Abfertigung neu". Man darf sie nicht mit den Pensionskassen verwechseln.

Im Vorjahr hätten alle Veranlagungsklassen zum Ertrag beigetragen, so Keplinger. "Man hat nur die Nerven behalten müssen." Das gelte auch für Anleihen, wobei Staatsanleihen an Bedeutung verlieren würden. "Da sind die Risikoprämien zu gering geworden", so Keplinger. Daher habe man die Gewichte in Richtung Unternehmensanleihen verlagert. Anleihen sind aber nach wie vor mit einem Anteil von rund 60 Prozent die wichtigste Assetklasse. Die Aktienquote betrage derzeit zwischen 17 und 18 Prozent. Rund zehn Prozent des Vermögens sind in Immobilien veranlagt, der Rest in Fonds.

Die Pandemie hat die APK Vorsorgekasse natürlich auch schwer getroffen. Aktuell liege das Veranlagungsergebnis bei minus 1,75 Prozent. Nicht nur das. Zu Beginn des Lockdowns haben viele Unternehmen Mitarbeiter gekündigt.

Die Beendigung eines Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber bewirkt meist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Verfügungsanspruch gegenüber der betrieblichen Vorsorgekasse haben, wenn zuvor mindestens drei Jahre eingezahlt wurde. "Wir haben im April um 136 Prozent mehr Verfügungsanträge versendet als noch im Jahr davor", sagt Keplinger. Im Mai sei der Zuwachs im Jahresvergleich aber wieder auf zwölf Prozent gesunken.

Rund die Hälfte der Verfügungsanträge werden tatsächlich gestellt. Das heißt, jeder zweite Gekündigte lässt sich seinen Abfertigungsanspruch tatsächlich auszahlen. Die andere Hälfte behält den Anspruch und nimmt ihn in das nächste Dienstverhältnis mit.

An der APK Vorsorgekasse hält die Staatsholding ÖBAG 30 Prozent, die voestalpine hat ebenfalls 30 Prozent, 20 Prozent gehören der OMV.

