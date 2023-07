Anzahl der Verkaufsflächen geht zurück

14 Millionen Quadratmeter stehen hierzulande potenziellen Kunden offen. Besonders in mittelgroßen Städten ist das Angebot überproportional groß: Wiener Neustadt führt die österreichweite Liste mit knapp sieben Quadratmeter Verkaufsfläche pro Einwohner an.

Dahinter kommen Wels (fast sechs Quadratmeter) und Steyr mit etwa 5,5. Zum Vergleich: In der Bundeshauptstadt Wien sind es nur zwei Quadratmeter. Jedoch geht die Handelsfläche seit 2013 zurück, das zeigen aktuelle Daten des Marktforschungsunternehmens RegioData Research. So stand im Jahr 2014 jedem Einwohner Österreichs eine Fläche von 1,77 Quadratmeter zum Einkaufen zur Verfügung, derzeit sind es noch 1,56. Das Marktforschungsunternehmen rechnet damit, dass sich diese Entwicklung – befeuert vom Aufstieg des Onlinehandels sowie gestiegenen Kosten für Personal, Miete und Energie – in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Den Überhang der Verkaufsflächen in Städten wie Wels oder Steyr führt RegioData Research hauptsächlich darauf zurück, dass diese Städte die Potenziale ihrer Umgebung abschöpfen können. Periphere Einkaufszentren oder Leerstände würden hingegen eine geringere Rolle spielen.

