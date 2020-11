Ansfeldner Actual wächst weiter

So ist Actual seit Juli Eigentümer von Kosmos Sonnenschutz. Die Ansfeldner übernahmen damals einen Firmenteil (80 Mitarbeiter) des insolventen Fenstererzeugers Wick. Jetzt folgt die nächste Erweiterung: Das Familienunternehmen mit den Geschäftsführern Ingo und Herwig Ganzberger sowie Reinhard Ramel kauft die niederösterreichische WK Fenster samt der Marke "Krippl-Fenster" in Loich im Pielachtal.

Auch hier handelt es sich um ein Familienunternehmen, Eigentümer Hans Witzersdorfer geht in Pension. WK Fenster beschäftigt 70 Mitarbeiter. Im Vorjahr wuchs die Actual-Gruppe um 18 Prozent auf 66 Millionen Euro Umsatz. Mit WK Fenster beschäftigt Actual, zu der auch Zech in Vorarlberg und Polybau in Niederösterreich gehören, fast 500 Mitarbeiter.