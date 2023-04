Anleihen sind wieder attraktiver

Anleihen von Unternehmen und Staaten werden vor dem Hintergrund steigender Leitzinsen für Anleger wieder interessanter. Unternehmensanleihen seien "derzeit so attraktiv wie lange nicht", berichtete Georg Nitzlader, Leiter des Bereichs Anleihen bei der Raiffeisen Capital Management (Kapitalanlage-Gesellschaft).

Diese hat am Donnerstag in einem Pressegespräch die Entwicklungen an den Anleihemärkten dargelegt. Auch neu aufgelegte Staatsanleihen würden aufgrund der jüngsten Leitzinserhöhungen immer aussichtsreicher. Damit beobachte man eine deutliche Erholung im Vergleich zum vergangenen Jahr, das von niedrigen Renditen und einer hohen Volatilität auf dem Markt geprägt gewesen sei.

Aktuell könnten Anleger Renditen von rund 4,5 Prozent auf Unternehmensanleihen erwarten, das sei das höchste Niveau seit der Finanzkrise von 2008/2009, so Nitzlader. Auch die Risikoprämien würden aufgrund des höheren Zinsniveaus steigen.

Den europäischen Bankensektor sieht der Investment-Experte durch die jüngsten Turbulenzen nicht in Gefahr. Grund dafür sei die ausgeprägte Regulierung, außerdem seien die europäischen Banken mit ausreichend Kapital versorgt. Darüber hinaus trage die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer Ankündigung, im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung zu stellen, zur Finanzmarktstabilität in der Eurozone bei.

Wie es mit den europäischen Zinsen generell weitergeht, skizzierten Finanzmarkt-Experten, die von der Nachrichtenagentur Reuters befragt wurden. Insidern zufolge dürfte die EZB in ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung am 4. Mai die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben, wobei davor noch wichtige Konjunkturdaten wie die Inflation der Eurozone für April anstünden.

Serie von Zinssprüngen zu Ende?

Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte hieße eine Zinssteigerung in kleineren Schritten als zuletzt. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Die EZB hat im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation seit Juli 2022 die Schlüsselsätze bereits sechs Mal in Folge hochgesetzt – zuletzt im März um 0,5 Prozentpunkte. Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssigen Geldes von der Notenbank erhalten, liegt gegenwärtig bei 3,0 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper