Bis zu acht Prozent Rendite im Monat: Solche Versprechen wurden Anlegern gemacht – von dem oberösterreichischen Unternehmer M. und anderen Personen, die ein Geflecht aus Gesellschaften in Pasching, Linz oder Ungarn, teilweise im Kryptowährungsbereich, betreiben. Zinszahlungen und Kapitalauszahlungen nach Laufzeitende sollen aber in vielen Fällen ausgeblieben sein. Eine Gruppe mutmaßlicher Geschädigter hat sich etwa in Deutschland organisiert.