Anfragen verdoppelt: Hohe Förderung treibt den Heizkesseltausch an

Rund 8000 oberösterreichische Haushalte sind voriges Jahr von einer fossilen Heizung wie Öl und Gas auf erneuerbare Energieträger wie Wärmepumpe und Biomasse umgestiegen. Das waren in etwa doppelt so viele wie in den Jahren vor der Energiekrise. Ende des Vorjahres flaute die Nachfrage ab, weil alle auf die angekündigten neuen Förderungen mit bis zu 75 Prozent Zuschuss warteten. Jetzt ist wieder viel los. "Im ersten Halbjahr hat sich die Zahl der Beratungsgespräche im Vergleich zum Vorjahr