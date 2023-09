"Andere Regionen sind risikofreudiger als Oberösterreich"

Sepp Hochreiter begleitet fast jeden von uns täglich, aber nur wenigen ist das bewusst: Seine "Long Short-Term Memory"-Technologie (LSTM) ist Grundlage für die Spracherkennung moderner Smartphones und Navigationssysteme. Wie er Systeme wie ChatGPT sieht, was ihn nach wie vor an der Forschung reizt und was er von den Aktivitäten der Regierung hinsichtlich künstlicher Intelligenz hält, sagt der gebürtige Bayer und Leiter des Instituts für Machine Learning an der JKU im Interview.