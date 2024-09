Analyse zu Apples neuen Geräten: Die Revolution bleibt aus

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Dieses geflügelte Wort bedeutet, dass nur das Mindestmaß an Energie für eine Aufgabe aufgewendet wird. So könnte man Apples Präsentation der neuen Produktlinie am Montagabend zusammenfassen. Allein: Der iPhone-Hersteller hat an Sprungkraft eingebüßt, und auf dem Markt bläst rauer Gegenwind. Zur Coronazeit erzielten Smartphonehersteller Rekordumsätze. Davon profitierte Apple, das fast 60 Prozent seiner Umsätze mit dem iPhone macht. Nun hat