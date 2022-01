Analyse: Pandemie kostete in Österreich rund 74.000 Arbeitsplätze

Durch Corona sind in Österreich rund 74.000 Stellen verloren gegangen. Auch die Arbeitslosenquote ist gestiegen und noch vom Vorkrisenniveau entfernt. Das gab der Berater EY mit Verweis auf Daten der International Labour Organization (ILO) bekannt.

Vor der Krise sei die Beschäftigung in Österreich und im Euroraum insgesamt kontinuierlich gestiegen, heißt es in der Analyse. Erst mit dem Ausbruch der Pandemie habe die Arbeitslosigkeit im gesamten Euroraum deutlich zugenommen. In Österreich stieg die Arbeitslosenquote – nach internationalen Standards – im Jahresdurchschnitt von 4,8 Prozent im Jahr 2019 auf 6,3 Prozent im Vorjahr. Für das heurige Jahr rechnet EY mit einer Verbesserung der Situation: Die Arbeitslosenquote soll bei 5,3 Prozent liegen.

In der Eurozone sank die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Pandemiejahr 2020 um 1,5 Prozent. Das entspricht rund 2,5 Millionen verlorenen Arbeitsplätzen. Im Vorjahr stieg die Zahl der Beschäftigten aber bereits wieder um 1,3 Millionen. Für heuer erwartet EY ein Beschäftigungswachstum von 1,2 Prozent und damit ein Rekordniveau bei den Beschäftigten.

Die Erhebungsmethode von ILO unterscheidet sich von nationalen Berechnungen, die in Österreich das AMS durchführt. Die zuletzt vom AMS gemeldeten Arbeitslosenzahlen liegen höher als die hier beschriebenen.