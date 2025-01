Verbund-Chef: "An der Energiewende führt kein Weg vorbei"

Der Chef des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund, Michael Strugl, drängt die nächste Regierung zu einem Ausbau von Energie aus Wasser, Wind und Sonne. "Egal wer hier regiert, an einem Ausbau von Erzeugung, Netz und Speichern führt kein Weg vorbei", sagte Strugl am Donnerstag im "Klub der Wirtschaftspublizisten".

Die Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung kommentiere er nicht: Da Energiegesetze meist eine Zweidrittelmehrheit benötigten, brauche es einen "Schulterschluss". Selbst wenn man den menschengemachten Klimawandel ideologisch in Frage stelle, sei der Ausbau "vernünftig und notwendig". Er geht davon aus, dass auch die künftige Regierung ein großes Interesse daran habe, durch mehr eigene Erzeugung die Abhängigkeit von fossilen Importen zu reduzieren. Es brauche Pragmatik statt Ideologie.

Strugl, ehemaliger Wirtschaftslandesrat in Oberösterreich, fordert eine "rot-weiß-rote Kraftanstrengung" im Sinne des Wirtschaftsstandorts ein. Angesprochen auf die Landesverordnung, die Windkraft-Ausschlusszonen vorsieht, womit der geplante Windpark in Sandl im Mühlviertel verhindert werden dürfte (mehr dazu hier), sagte Strugl: "Jede Kilowattstunde, die wir selber erzeugen, hilft uns wirklich." Wie berichtet, wird in Kärnten am Sonntag über ein Windkraftverbot abgestimmt: Er hoffe auf eine positive und kluge Entscheidung der Bevölkerung, sagte der Verbund-Chef. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine Abstimmung in der Mühlviertler Gemeinde Rainbach, wo die Bürger, wie berichtet, für die Windkraft stimmten. Grundsätzlich gebe es in Österreich eine große Mehrheit für den Ausbau erneuerbarer Energieträger, jedoch manchmal örtliche Widerstände. Diese gelte es zu überwinden.

Ausbau senkt die Preise

Der Ausbau der Erneuerbaren helfe nicht nur im Kampf gegen die Klimakrise, sondern erhöhe auch die Versorgungssicherheit und führe trotz kurzfristig hoher Investitionskosten langfristig zu günstigeren Energiepreisen. Der Ausbau sei mit 100 Milliarden Euro auch ein großes Konjunkturprogramm in der aktuellen Rezession.

Der Politik rät er, an den bisherigen Klimazielen festzuhalten. Wenn man mitten am Weg die Regeln ändere, bereite dies Unternehmen Schwierigkeiten. Die Transformation spiele sich nicht nur in Österreich ab, sondern sei ein globaler Trend.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper