Mit einer klaren Ansage an die neue Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) ließ Karl Grabmayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, am Mittwoch aufhorchen. Er wünscht sich dringend, dass Landwirte ihre Flächen auch für die Sonnenstromproduktion zur Verfügung stellen dürfen. "An Agrar-Photovoltaik führt kein Weg vorbei." Die Anfragen vieler Landwirte zeigten die Dringlichkeit dieses Themas, Stromfirmen würden versuchen, Flächen zu lukrieren.