AMS weist bundesweit 250.000 offene Stellen aus

Kocher betonte, Kurzarbeit sei zum Bewältigen von "kurzen exogenen Schocks" geeignet.

Dass die Corona-Kurzarbeit Ende März ausgelaufen sei, sei daher richtig gewesen. Die Corona-Kurzarbeit habe in den vergangenen zwei Jahren 1,3 Millionen Beschäftigungsverhältnisse gerettet. Sie habe dort ihre Berechtigung, wo es zu Schließungen oder massiven Umsatzrückgängen gekommen sei. "Interne Risiken in Unternehmen soll es aber nicht abfedern", so der Minister.

Arbeitslosenquote wie 2008

Zur Kurzarbeit waren Ende März 161.000 Arbeitnehmer angemeldet. Die ab 1. April beantragbare allgemeine Kurzarbeit ist für Unternehmen nicht mehr so attraktiv, weil nicht mehr 100 Prozent der Lohnkosten subventioniert werden, sondern ein Selbstbehalt von 15 Prozent für den Arbeitgeber bleibt. Das Mindestarbeitsvolumen ist mit 50 Prozent definiert und darf bei einer "besonderen wirtschaftlichen Begründung" unterschritten werden.

Die Arbeitslosenquote im März lag bundesweit bei 6,3 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit 2008, so Kocher. 262.000 Menschen waren im März arbeitslos, zusätzlich waren fast 74.000 in Schulungen. Kocher ging nicht auf die Zahl der offenen Stellen ein. Auf die wies Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf hin: Auf der AMS Jobplattform "allejobs" seien mehr als 250.000 Jobs zu finden. Offiziell haben Firmen beim Arbeitsmarktservice fast 124.000 offene Stellen gemeldet. Jede vierte offene Stelle davon (31.248) gab es in Oberösterreich – hier lag die Zahl der Arbeitslosen bei 27.400, dazu waren knapp 10.000 Erwerbsfähige in Ausbildungen.

Die Zahl der Beschäftigten steigt weiter – in Oberösterreich auf 695.000, was für unser Bundesland eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent ergibt. (sib)