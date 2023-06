AMS rät Kika/Leiner-Beschäftigten, sich frühzeitig zu melden

Die Dienstverhältnisse in den von der Schließung betroffenen Filialen laufen voraussichtlich bis Ende Juli. Dennoch sollten die Mitarbeiter der Kika/Leiner-Gruppe sich noch während des aufrechten Dienstverhältnisses in der regionalen AMS-Dienststelle melden, rät AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt am Mittwoch. "Die Betroffenen gewinnen so mehr Zeit für die Arbeitssuche und verbessern damit ihre Jobchancen, da wir ihnen alle Serviceleistungen

bieten können und sofort mit der Vermittlung beginnen. Ich würde in keinem Fall mit der Arbeitssuche erst nach der Kündigung anfangen", so Schmidt.

Wie berichtet, sind heute, Mittwoch, die Betriebsversammlungen in allen sieben Häusern in Oberösterreich gestartet, bei Leiner Wels, Steyr und Kika Ried. Diese drei Häuser schließen Ende Juli. Morgen, Donnerstag, geht es bei Leiner Linz und Vöcklabruck (ebenfalls beide vor der Schließung) und Kika Ansfelden weiter. Am 19.6. folgen die Informationen bei Kika Linz und dem Servicecenter in Linz. Die Arbeiterkammer informiert, was die Insolvenz arbeitsrechtlich bedeutet und lässt sich von den Arbeitnehmern beauftragen, in ihrem Auftrag tätig zu werden und die Ansprüche beim Insolvenzentgeltsicherungsfonds anzumelden.

