AMS: Frauen in Oberösterreich und Wien bestellt

Wie OÖN-Leser bereits wissen, folgt Iris Schmidt Gerhard Straßer im AMS Oberösterreich als Geschäftsführerin. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gratulierten "der versierten Kennerin des Arbeitsmarktes" und dankten Straßer für dessen umsichtige Führung.

Im Bund zieht Petra Draxl ab 1. Juli 2023 in den AMS-Vorstand ein. Sie folgt Herbert Buchinger, der sich ein Jahr vor Vertragsablauf zurückzieht. Draxl war Chefin in der Geschäftsstelle in Wien. Die Position des Vorstandschefs übernimmt Johannes Kopf, der seit 2006 im Vorstand ist.

Petra Draxl

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper