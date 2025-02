AMS-Budget mit "schmerzhaften Einschnitten"

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist schwierig: Die Rezession trifft Oberösterreich als Industriebundesland besonders. Rund ein Drittel der unselbstständig Beschäftigten in Oberösterreich ist in diesem Bereich tätig. Die geopolitische Lage ist unsicher, die steigenden Kosten veranlassen Betriebe, Produktion zum Teil ins Ausland zu verlagern. Andere Branchen, etwa der Gesundheitsbereich, suchen hingegen händeringend nach Arbeitskräfte. Dazu kommt die Pensionierungswelle, die die Wirtschaft vor Herausforderungen stellen wird. In diesem Spannungsfeld hat das Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich am Mittwoch sein Arbeitsprogramm für 2025 präsentiert - in gewohnter Manier mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertretern aus dem Landesdirektorium.

Der Fokus des AMS liegt unter anderem auf der Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit: "Dieser Weg wurde bereits 2024 eingeschlagen und wird heuer fortgesetzt", sagte Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt. Hier ist, wie berichtet, eine Stabilisierung gelungen, die Zahl der Arbeitslosen jünger als 25 steigt, aber das Plus liegt unter zehn Prozent. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stabilisierung der Langzeitarbeitslosigkeit: Hier stieg der Zahl der Betroffenen im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel. "Hier helfen entweder eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung, die wir derzeit nicht haben, oder Eingliederungsbeihilfen", sagte Schmidt. Unter anderem wird die gemeindenahe Beschäftigung wieder intensiviert: Hier unterstützen AMS und Land Oberösterreich Beschäftigungsverhältnisse in gemeindenahen Betrieben. "Aber es ist auch klar, dass wir nicht für alle ein Angebot haben werden."

Der stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführer, Markus Litzlbauer, nannte Digitalisierung, Pflege und unternehmensnahe Qualifizierung als weitere Schwerpunkte des Programms. Auch Umwelt und Nachhaltigkeit spielen eine große Rolle. Wichtig sei eine rasche Intervention: "Jeder Kunde erhält ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit ein Angebot in Form einer offenen Stelle oder eines Beratungs- und Betreuungsangebots." Arbeitslose sollen anhand ihrer Kompetenzen vermittelt werden: Ein Beschäftigungsloser habe etwa keine fertige Ausbildung bzw. keinen Schulabschluss, bringe aber dennoch Fertigkeiten mit, die am Arbeitsmarkt gefragt sind, nannte Schmidt ein Beispiel.

Arbeiterkammer und ÖGB enthielten sich

Das AMS Oberösterreich arbeitet heuer mit einem Übergangsbudget, ein fixer Betrag muss durch die künftige Bundesregierung fixiert werden. Das Übergangsbudget für 2025 beträgt 157 Millionen Euro (2024: 161 Millionen Euro). "Der Rückgang wirkt auf den ersten Blick gering. Rechnet man die Teuerungsrate und die gestiegenen Arbeitslosenzahlen mit ein, sind die Einschnitte schmerzhaft", sagte Schmidt. Von der künftigen Regierung werde es Zielvorgaben geben. Es sei wichtig, diese entsprechend finanziell zu dotieren.

ÖGB und Arbeiterkammer kritisieren die Kürzungen und haben sich bei der Abstimmung über das AMS-Programm daher der Stimme enthalten, wie Landesdirektoriums-Mitglied Daniel Mühlböck sagte. Qualifizierung sei wichtig, lasse sich mit Budgetkürzungen aber nicht abdecken. Investitionen in die Ausbildung junger Menschen sei unerlässlich.

Um Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu verhindern, seien betriebsnahe Schulungen zu forcieren, sagte Thomas Buchegger von der Industriellenvereinigung Oberösterreich, ebenfalls Direktoriumsmitglied. Mittelfristig dürfe der Arbeitskräftemangel nicht aus den Augen verloren werden. Das AMS-Arbeitsprogramm sieht auch vor, dass Arbeitnehmer hinsichtlich der Auswirkungen von Teilzeitarbeit sensibilisiert werden und dass Arbeitgebern diesbezüglich Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen. Das sei zu begrüßen.

