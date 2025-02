AMO Messtechnik: Betrieb in St. Peter wird geschlossen

31 Jahre nach ihrer Gründung wird die Messtechnikfirma AMO in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) Ende 2025 geschlossen. Darüber wurden die 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert. Die Marke AMO bleibe aber bestehen, die Produkte werden weiter hergestellt, sagt Geschäftsführer Christian Ried.Denn AMO wird in die größere Schwesterfirma RSF Elektronik in Tarsdorf, gut 30 Kilometer von St. Peter entfernt, integriert. Aus zwei Gesellschaften wird eine.