SEATTLE. "Ich hatte noch nie mehr Energie. Aber derzeit ist Amazon so innovativ wie noch nie zuvor, weswegen das der beste Zeitpunkt für die Übergabe ist." Mit diesen Worten kündigte Jeff Bezos am Dienstagabend überraschend seinen Rückzug als Chef von Amazon an. Die Präsentation der Jahreszahlen geriet zur Nebensache.