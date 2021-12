Amazon: China dominiert

Fast jeder zweite Händler sei aus China. Viele Konsumenten wüssten gar nicht, wo sie kaufen, denn auch hinter einer Namensendung mit DE könne ein Unternehmen mit Sitz in China stehen, hat eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) ergeben.

Der Anteil von Unternehmen mit Sitz in Österreich liegt in dieser Erhebung bei unter zwei Prozent unter allen Suchergebnissen. Die meisten österreichischen Verkäufer wurden bei der Suche nach Spirituosen (10 Prozent), Fernsehern (6,5 Prozent) und Wintersport-Produkten (5,1 Prozent) gefunden, so die AK. Amazon hingegen verweist darauf, dass über 2000 österreichische Klein- und Mittelunternehmen ihre Produkte bei Amazon Marketplace verkaufen.

RegioData Research schätzt in einer aktuellen Studie, dass nur 27 Prozent der Online-Umsätze der Österreicher bei Firmen mit Sitz in Österreich bleiben.