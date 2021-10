Amag nach drei Quartalen mit Rekordergebnis

Der Gewinn nach Ertragssteuern legte im Jahresvergleich von 11,1 auf 57 Millionen Euro zu, das ist Rekord. Der Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) stieg von 79,8 auf 146,5 Millionen Euro. Beim Umsatz verzeichnete die Amag einen Anstieg von 673 auf 923 Millionen Euro.

Grund für die Entwicklungen seien höhere Absatzmengen bei attraktiveren Aluminiumpreisen, so der Konzern in einer Mitteilung. Zudem laufe der Standort in Kanada gut.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag von Jänner bis September mit 68 Millionen Euro unter Vorjahresniveau (2020: 102,3 Millionen Euro). Für Investitionen wurden 43 Millionen Euro ausgegeben (2020: 39 Millionen Euro). Der Gesamtabsatz wurde von 100.700 auf 111.700 Tonnen gesteigert. "Der größte Engpass ist derzeit die Verfügbarkeit von geeignetem Fachpersonal für die Produktion. Aktuell suchen wir rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Vorstandsvorsitzender Gerald Mayer.