AMAG hat deutsche Aircraft Philipp komplett übernommen

Die Bayern werden in AMAG components umbenannt. Der Einstieg der AMAG erfolgte im Oktober 2020 mit einer 70-Prozent-Beteiligung. "Wir sind von der mittelfristigen Erholung der Luftfahrtindustrie und unserer einzigartigen Aufstellung überzeugt", so Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG, heute in einer Aussendung.