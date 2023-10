Amag braucht einen neuen Chef: Gerald Mayer geht mit Jahreswechsel

Mayer habe den Wunsch auf vorzeitige einvernehmliche Auflösung seines Vorstandsvertrages geäußert, um neuen beruflichen Herausforderungen nachzugehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Aufsichtsrat stimmte dem Wunsch in seiner heutigen Sitzung einstimmig zu.

Gerald Mayer ist seit 2007 als Finanzvorstand der Amag tätig und wurde per 1. März 2019 zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Während seiner Vorstandstätigkeit wurden wesentliche strategische Weichen gestellt und die Amag unter anderem erfolgreich an der Wiener Börse gelistet. "Von der positiven Zukunft der AMAG bin ich überzeugt, für mich ist jedoch die Zeit zur beruflichen Veränderung gekommen", sagte Mayer am Mittwoch.

"Wir bedauern den Schritt, zeigen aber gleichzeitig auch Verständnis dafür. Der Prozess zur Suche eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin wurde umgehend eingeleitet", sagte Herbert Ortner, Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG. Klares Ziel des Aufsichtsrates sei es nun, eine geordnete Übergabe an den neue Vorstandsvorsitzenden zu gewährleisten.

Mit Helmut Kaufmann, Technikvorstand der AMAG und Victor Breguncci, Vertriebsvorstand der Amag sind weiterhin zwei erfahrene Experten im Vorstand der AMAG vertreten. Der Vorstandsvertrag von Helmut Kaufmann wurde im Vorjahr vorzeitig bis zum 30. April 2026 verlängert. Helmut Kaufmann ist – wie auch Gerald Mayer – bereits seit 2007 im Vorstand. Victor Breguncci gehört dem Vorstandsteam seit 2019 an. Sein Vertrag wurde bereits 2021 vorzeitig, bis zum 31. Mai 2026, verlängert. Die Stabilität im Vorstandsteam ist damit sichergestellt.

Lesen Sie dazu auch: Amag mit deutlich weniger Gewinn nach drei Quartalen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper